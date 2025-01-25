Gebze'de SUV Araç Yangını: Sürücü Kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan SUV tipi araç alev aldı. Sürücü yara almazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze Center önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 EMN 934 plakalı SUV tipi aracın motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek müdahale etmeye çalışsa da yangını söndürmeyi başaramadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ