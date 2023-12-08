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Gebze'de silahlı saldırıya karışan 3 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte evinin bahçesinde oturan adamı silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte evinin bahçesinde oturan adamı silahla yaralayan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Aralık Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şüpheliler, Dündar Dursun Özkan'ın evinin bahçesine gelerek tabanca ile ateş etti. Ailesiyle bahçede oturduğu sırada sağ omzundan yaralanan Özkan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan, saldırıyı yapan şahısların naylon fatura ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarını, onları deşifre ettiği için olayın gerçekleştiğini söylemişti.

Çeşitli suçlardan kayıtları varmış

Olayla ilgili polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olaya karıştığı tespit edilen E.A., Y.E. ve H.İ.E. yakalandı. Şüphelilerden E.A.'nın "uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, mala zarar verme, evden hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" suçundan Y.E.'nin "uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, evden hırsızlık ve görevi yaptırmamak için direnme" suçundan H.İ.E. ise "uyuşturucu kullanma, taksirle yaralama ve dolandırıcılık" suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. H.İ.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken E.A. ve Y.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Aralık Gebze Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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