Gebze'de Şiddetli Yağış: Sularda Kalan Plakalar Tellere Asıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak etkili oldu. Sularda kalan plakalar tellere asıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü, su yüksekliği diz seviyesine kadar ulaştı. Etkili sel ve yağmur alt geçitleri su altında bırakıp vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolu kullanmak zorunda kalan birçok aracın plakası suya düştü. Plakaların düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar, plakaları tellere astı. - KOCAELİ