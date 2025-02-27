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Gebze'de Seyir Halinde Otomobil Yangını

Gebze'de Seyir Halinde Otomobil Yangını
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar yangın tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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