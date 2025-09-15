Gebze'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrilirken, sürücü yaralandı. Minibüsün boş olması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. yönetimindeki 41 P 4938 plakalı servis minibüsü ile A.B. idaresindeki 41 BAT 433 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yaralanan sürücü Ş.Y. yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kaza sebebiyle trafikte aksama meydana geldi.

Araçların ciddi hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ