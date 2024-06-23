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Gebze'de parkta çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı, şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir parkta çıkan tartışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi bıçakla yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde parkta çıkan tartışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Erol Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, park içinde T.U. ve D.T. karşılaşan B.Ç. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç.; T.U. ile D.T'yi bıçaklayarak kaçtı. T.U. ile D.T. kanlar içinde kalırken olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanan D.T'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırmada olayda kullanılan bıçağı çöp konteynerinde buldu. Kısa sürede de kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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