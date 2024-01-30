Gebze'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motorundan çıkan alevlerle yanmaya başladı. Sürücü yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucunda otomobil hasar gördü ancak herhangi bir yaralanma olmadı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesinde 2334/3. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü korku ile araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle otomobil hasar alırken, şans eseri yaralanan olmadı. - KOCAELİ