Üye Girişi
Haberler

Gebze'de Otomobil Çöp Konteynerine Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp konteynerine çarparak, takla attıktan sonra 20 metre sürüklenerek durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çöp konteynerine çarparak, takla attıktan sonra 20 metre sürüklenerek durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ACF 814 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Hızını alamayan ve takla atan otomobil, 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü M.A. hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa kocaeli trafik Gebze Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

 2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

 Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar? Başakşehir kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Başakşehir grubunda kimler var, maç takvimi ne? Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne? Galatasaray kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grubunda kimler var, maç takvimi ne? Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu? Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada?
title