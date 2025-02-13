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Gebze'de Ormanlık Alanda Bulunan Ceset Cinayetihoru Şüphelileri Yakalandı

Gebze'de Ormanlık Alanda Bulunan Ceset Cinayetihoru Şüphelileri Yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaybolan Murat Yüzüak'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Yapılan soruşturma sonucu cinayetle bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayete ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Yüzüak (49), 5 Şubat tarihinde evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzüak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Ayrıca aile, Yüzüak'ın fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalarda duvarlara astı.

Yapılan incelemelerde, Yüzüak'ın Gebze'deki ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Cesedin, bu alanda gizlenmiş şekilde bulunduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

R.G. isimli şahsın cinayeti işlediği, M.A'nın ise ona yardım ettiği ihmali üzerinde duruluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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