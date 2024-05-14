Gebze'de Motosikletli Saldırganlar Binaya Ateş Açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli 2 saldırgan tabanca ile 4 katlı binaya ateş etti. Kurşunlardan 3'ü birinci kattaki dairenin oturma odasına isabet ederken, dehşeti yaşayan bir kişi ölümle burun buruna geldi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi 619/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 saldırgan motosikletle ilerlerken 4 katlı binaya tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3'ü, binanı 1'inci katındaki dairenin oturma odasının camını kırarak; televizyon, koltuk ve tavana saplandı. 1 kurşun ise zemin kattaki boş dükkana isabet etti. 2 saldırgan motosikletle kaçarak uzaklaştı. Bölgede devriye attıkları esnada tabanca seslerini duyan gece bekçileri hızla adrese geldi. Konunun bildirilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ölümle burun buruna

Tabancalı saldırının olduğu esnada oturma odasında bulunan S.Y. adeta dehşeti yaşadı. Kurşunların şans eseri isabet etmediği S.Y. ölümden döndü. S.Y.'nin ifadesi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve dairede çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan saldırı anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, motosikletle ilerleyen iki saldırganın tabanca ile binaya ateş ettiği görülüyor. Saldırganların motosikletle kaçtığı anlar da kaydedildi. - KOCAELİ