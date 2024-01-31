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Gebze'de LPG Tankı Patladı, Bir İşçi Yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir atölyede LPG tankının patlaması sonucu bir işçi hafif şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki patlayan LPG tankı sebebiyle bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'ta bulunan yüzey kumlama ve boyama atölyesinde meydana geldi. Boş olduğu öğrenilen LPG tankı henüz belirlenemeyen sebeple patladı. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeye ayrıca jandarma ekipleri de sevk edildi. Patlama sebebiyle yüzünden hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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