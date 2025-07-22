Gebze'de Kereste Fabrikasında Yangın Paniği

Gebze'de Kereste Fabrikasında Yangın Paniği
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, çalışanları paniğe sürükledi. Yangın, kısa sürede söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında bir makinede çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikaya yayılmadan yarım saatte söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan bir makine, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden çalışanlar yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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