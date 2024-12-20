Gebze'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Ton Pipo Tütünü Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde durdurulan tırda arama yapıldı. Yapılan aramada araçta 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Tütüne el koyulurken olayla ilgili araç sürücüsüne işlem yapıldı. - KOCAELİ