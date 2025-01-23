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Gebze'de Kaçak Estetik ve Tıbbi Malzeme Operasyonu

Gebze'de Kaçak Estetik ve Tıbbi Malzeme Operasyonu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda 328 kutu kaçak estetik ve tıbbi malzeme ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçak 328 kutu estetik malzemesi ve sağlık alanında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarına yönelik Gebze ilçesinde 20 Ocak'ta arama yapıldı. Arama sonucunda yasa dışı yollarla temin edilen 328 kutu estetik malzemesi ve sağlık alanında kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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