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Gebze'de iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.