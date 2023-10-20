Gebze'de iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi Ankara Caddesi'nde A.K. ile iş yerine gelen bir grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.K. bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa