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Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin ise alkolü olduğu öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Muallim Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.E idaresindeki 41 AHY 199 plakalı Honda marka otomobil ile M.Ö hakimiyetindeki 34 HT 7438 plakalı Daica marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller battıçıktı tünelinin duvarına vurarak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.A.E'yi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken, yol uzun süre tek şeritten verildi. Kaza yapan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol normal akışına döndü.

Polis ekiplerince yapılan incelmede sürücü E.A.E'nin alkolü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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