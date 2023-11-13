Gebze'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi darp edildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kafasına şişe kırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasındaki kavgada darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacıhalil Mahallesi kent meydanında iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasında şişe kırılan Y.Ş (23) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa