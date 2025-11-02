Haberler

Gebze'de Havai Fişek Patlatma Olayı Üç Bebekleri Korkuttu

Gebze'de Havai Fişek Patlatma Olayı Üç Bebekleri Korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece yarısı patlatılan havai fişekler, bir apartmandaki üç bebeğe korku dolu anlar yaşattı. Aileler gece boyunca çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı patlattığı havai fişekler, bir apartmandaki üç bebeğe korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Patlama sesleri nedeniyle korkan en büyüğü 2,5 yaşında olan üç bebeğin, uzun süre ağladığı ve sabaha kadar uyuyamadığı, ailelerin gece boyunca çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine durum polise bildirildi. Görgü tanıkları, havai fişek patlatan kişilerin binip olay yerinden uzaklaştığı aracın plakasını polise verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.