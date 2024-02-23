Gebze'de gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, Mevlana Mahallesi 881. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin oturma odasında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi. - KOCAELİ