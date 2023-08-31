Gebze'de durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.