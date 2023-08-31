Gebze'de durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulamada durdurulan araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - 3. Sayfa