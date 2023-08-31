Haberler

Gebze'de durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulamada durdurulan araçta yapılan aramada 3 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Gebze Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

title