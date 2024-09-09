Gebze'de düğün kavgası: Gelin ve damat arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yolun ortasındaki yeşillik alana geçti. Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı. - KOCAELİ