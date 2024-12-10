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Gebze'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Dereye Uçtu

Gebze'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Dereye Uçtu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili dereye uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gebze'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, otomobiliyle birlikte dereye uçtu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İstasyon mahallesi 1493. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde bulunan 78 FA 925 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Dereye uçan otomobilde ağır hasar meydana geldi. Kazada sürücü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, düz yolda ilerleyen sürücünün bir anda hakimiyetini kaybederek, dereye uçtu görülüyor.

olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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