Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tır garajında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.Y. isimli şahıs, C.G.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Gebze'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Barış Mahallesi Güney Yanyol mevkisinde bulunan tır garajında S.Y. ile C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, tabancayla C.G'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına aldı.