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Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sultan Orhan Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.