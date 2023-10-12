Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sultan Orhan Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi 1102 Sokak'ta yabancı uyruklu iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.C. bacağından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa