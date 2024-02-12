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Gebze'de çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı. Minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı.

Olay, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arıza yaparak yangının çıktığı minibüs, tamirhaneye götürülmek için çekiciye yüklendi. Bu sırada minibüste yeniden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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