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Gebze'de Çatı Yangını Korkuttu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, vatandaşlar arasında panik yarattı ve çatıda maddi hasara yol açtı.

Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Esenler Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumanın çıktığı çatıda müdahaleye başladı. Güvenli alana geçen vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle çatıda maddi hasar oluştu.

Gebze'de Çatı Yangını Korkuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Kocaeli 3-sayfa Yaşam Gebze

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