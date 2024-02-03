Gebze'de boya fabrikasında yangın çıktı

Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor.

Olay Pelitli bölgesinde bulunan, parfüm ve boya üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın büyüdü. Fabrika alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.