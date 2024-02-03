Gebze'de boya fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gebze'de boya fabrikasında yangın paniği
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor.
Olay Pelitli bölgesinde bulunan, parfüm ve boya üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın büyüdü. Fabrika alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.