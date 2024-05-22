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Gebze'de Bisikletliye Kamyonet Çarptı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye kamyonet çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye kamyonet çarptı. Yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 34 FE 4912 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan C.Y. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle C.Y. savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan C.Y'ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye alınan bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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