Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gebze'de bir kişi darbedildi, hastaneye kaldırıldı

Gebze'de bir kişi darbedildi, hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay, Osmanyılmaz Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen kişi, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.