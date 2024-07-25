Gebze'de bekçi kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bekçi sırtından bıçaklandı.

Olay, Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan kavga anonsu üzerine bekçiler olay yerine gitti. Kavgayı ayırmaya çalışan bekçi Hami Buruş, 2 kez sırtından bıçaklandı. Bekçi kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve bekçi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan bekçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaçan şüpheli yakalanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ