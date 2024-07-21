Gebze'de Balkonda Nargile Yangını
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın terasında balkonda nargile yakılması sonucu yangın çıktı. Evdekiler tarafından söndürülen yangın, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balkonda nargile hazırlandığı sırada çıkan yangın korkuttu.
Olay, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda nargile yakıldığı sırada yangın çıktı. Yangın, evdekiler tarafından söndürülürken, olayı gören vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ