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Gebze'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Kazası

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 41 TY 377 plakalı Opel marka otomobil, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan S.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Gebze Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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