Gebze'de Apartman Çatısında Yangın

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Gebze'de Apartman Çatısında Yangın
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda çatıda hasar oluştu ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartman çatısı alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Arapçeşme Mahallesi 1041 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını gören apartman sakinleri, panikle binayı tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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