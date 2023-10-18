Gebze'de 70 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı, İstanbul'da Yakalanan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Eylül'de Gebze'de bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler S.M. ile kızı N.M'nin hırsızlık olayına karıştıklarını belirledi. İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük olan N.M.'nin bir, S.M.'nin ise 41 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin müştekinin zararının karşılanması sonrasında serbest bırakıldıkları bildirildi. - KOCAELİ