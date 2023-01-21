Gebze'de 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde meydana geldi. 5 otomobilin karıştığı kazada Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan çekildi. Kazadan dolayı D-100 İstanbul istikametinde trafikte aksama meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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