Gazzeliler Savaşın Sona Ermesi İçin Dünya'ya Sesleniyor

Gazzeliler, savaşın ikinci yılında dünyaya seslenerek, savaşın sona erdirilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Gazzeli Tala Darwish, "Dünyanın gözü önünde öldürüldük ve hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullanırken, Gazzeli Jamalat Wadi ise, "Oğlum bu savaşta öldürüldü ve mezarının nerede olduğunu bile bilmiyorum" dedi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların üzerinden 2 yıl geçti. Saldırılar, İsrail tarafından 1967'den bu yana işgal, abluka ve baskılara maruz kalan Gazze Şeridi'nin tam manasıyla harabeye dönmesine, 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 170 binden fazlasının yaralanmasına ve savaş öncesi nüfusu 2,2 milyon olan Gazze'de 1,9 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Gazzeliler, yaptıkları açıklamalar ile dünyaya seslenerek, savaşın sona erdirilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

"İki yıllık soykırımdan sonra dünyaya verecek bir mesajım yok"

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ancak İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Tala Darwish, "İki yıllık soykırımdan sonra dünyaya verecek bir mesajım yok. Çok konuştuk, dünyanın gözü önünde öldürüldük ve hiçbir şey değişmedi. Aç bırakıldık, öldürüldük, terk edildik ve dünya bize yiyecek dahi getiremedi. İki yıllık savaştan sonra tüm hayallerimin yok olduğunu ve paramparça olduğumu hissediyorum" dedi.

"Dünya, diğer tüm insanlar gibi onurlu bir yaşam sürmemize yardım etmeli"

Babası İsrail ordusu tarafından öldürülen Mousa Abu Fada, "İki yıllık savaşın ardından dünyadan bu katliamların ve bu savaşın tamamen durdurulmasını talep ediyorum. Dünya, diğer tüm insanlar gibi onurlu bir yaşam sürmemize yardım etmeli. Bu savaş bittikten sonra eğitimime devam etmek, seyahat etmek ve dünyadaki diğer gençler gibi çalışmak istiyorum" dedi.

"Tüm dünyaya soruyoruz, bu savaş daha ne kadar sürecek?"

İsrail saldırıları sonucu Şucaiyye Mahallesi'nden yerinden edilen Rami Yassin, "İki yıl sonra dünyaya sesleniyorum. Gazze'deki kan dursun. Ölümü, terörü ve soykırımı durdurun. Gazze Şeridi'ne yönelik bu savaşı bitirin. Başkan Trump'ın bahsettiği cehennemi biz iki yıldır yaşıyoruz. Burada her yer cehennem. Arap ve İslam ülkelerine, Trump'a ve tüm dünyaya soruyoruz. Bu savaş daha ne kadar sürecek? Çocuklarımız ve ailelerimiz daha ne kadar öldürülme ve yerinden edilme acısını, bir yerden başka bir yere taşınma ıstırabını çekecek? Gerçekten umuyoruz ki bu sefer anlaşma gerçek olsun, sadece lafta değil ve savaş nihayet son bulsun" dedi.

"Savaş biterse mahalleme döneceğim ve evimin enkazının üzerine çadırımı kuracağım"

Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilen Huda Atef, "Savaştan önce evim güzeldi. İhtiyacım olan her şeye sahiptim. Şimdi bana bakın. Sahip olduğum her şey bir anda yok oldu. Savaş evimi yıktı ve şimdi bir çadırda yaşıyorum. Savaş biterse mahalleme döneceğim ve evimin enkazının üzerine çadırımı kuracağım. Başkan Trump'a ve tüm Arap ve İslam ülkelerine yanımızda durmaları ve bu savaşı durdurmaları için sesleniyorum" dedi.

"Pek çok savaş atlattım, ama bu sefer Filistin halkı için özellikle acımasızdı"

Gazze Şehri'nde yerinden edilen Rami Nasser, "Savaşın başlamasının üzerinden iki yıl geçti. Bu, açlık, susuzluk, evlerin ve Gazze'nin altyapısının yok edilmesini içeren bir soykırım savaşıdır. Bu savaşta insanlar öldürüldü. Pek çok savaş atlattım, ama bu sefer Filistin halkı için özellikle acımasızdı. Tek umudumuz bu savaşın sona ermesidir" dedi.

"Oğlum bu savaşta öldürüldü ve mezarının nerede olduğunu bile bilmiyorum"

Deyr el-Balah'ta yerinden edilen Jamalat Wadi, "Geçen bu iki yıl son derece zor geçti. İki yıllık trajedi. Oğlum bu savaşta öldürüldü ve onu gömemedim. Mezarının nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bu yıkıcı durum yüzünden bir gecede yirmi yıl yaşlandığımı hissediyorum. Artık çadırlarda yaşıyoruz. Yazın kavurucu sıcak, kışın ise sel getiren yağmurlar. Çocuklarımızın geleceği değişti. Okulda sıraya girmek yerine, şimdi su için sıraya giriyorlar. Hayat inanılmaz derecede zorlaştı. Dünyaya diyorum ki yeter. Savaşı durdurun. Bitkin düştük. Bu gerçekten bir trajedi. Her gün ölümler, parçalanmış bedenler ve soykırım var. Huzur içinde yaşamaya hakkımız var" dedi. - GAZZE ŞERİDİ