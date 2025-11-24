Gazzeli Momen Hasaballah'ın Çamurdan Ev İnşası

İsrail saldırılarında evi yıkılan Gazzeli Momen Hasaballah, çimento bulamadığı ve onarım maliyetini karşılayamadığı için evini çamur ve yıkıntılardan topladığı taşlarla yeniden inşa etmeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla yerle bir olan mahallelerde hayatta kalma mücadelesi veren siviller, yokluk içinde yaşamlarını yeniden kurmaya çalışıyor. İsrail saldırılarında evi yıkılan Gazzeli Momen Hasaballah, çimento bulamadığı ve onarım maliyetini karşılayamadığı için evini çamur ve yıkıntılardan topladığı taşlarla yeniden inşa etmeye çalışıyor. Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesi'nde yaşayan Hasaballah, "Çamuru tarım arazilerinden getirdim. Bu bölgeler erişilmesi tehlikeli yerler. Taşları ise evimin bir kısmını yeniden yapabilmek için savaşta yıkılan diğer evlerden aldım. Kendimi ve ailemi soğuktan koruyabilmek ve biraz olsun düzen kurabilmek için yalnızca bir oda, bir mutfak ve bir banyo yapmak istiyorum" dedi.

"Çimento çok pahalı ve bulunamıyor, bu yüzden çamurdan başka seçeneğim yoktu"

İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyine kaçmak zorunda kaldıklarını söyleyen Momen Hasaballah, "Geri döndüğümüzde evin tamamen yıkıldığını gördük. Duvarları çamurdan yapmak istiyorum çünkü bu bir çadırdan daha iyi. Çadırda yaşamak çok zor. Bölgeyi temizlemek için bir hafta harcadım. Enkaz yığınları çok büyüktü ve evime giden sokaklar bir kepçenin veya temizlik ekipmanının geçmesine izin vermeyecek kadar dar olduğu için bazı işçiler tuttum. Çimento çok pahalı ve bulunamıyor, bu yüzden çamurdan başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin son verilerine göre İsrail, 268 bin konutu tamamen, 148 bin konutu ise oturulamaz derecede ağır hasarlı hale getirdi, 153 bin konut da kısmen zarar gördü. - GAZZE