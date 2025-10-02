Haberler

Gazze'ye Yardım Gönderen Gönüllüler Fırtınaya Yakalandı

Gazze'ye Yardım Gönderen Gönüllüler Fırtınaya Yakalandı
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun 7 gönüllüsü, olumsuz hava şartları ve motor arızası nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan ekip, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na getirildi.

Gazze'ye yardım ve destek amacıyla yola çıkan ve fırtınaya yakalanıp yardım talebinde bulunan 7 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan bir grup gönüllü, olumsuz hava şartları ve teknenin motorundaki arıza nedeniyle yardım çağrısı yaptı. 7 kişilik ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılarak Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na getirildi.

Ülkeye giriş işlemlerinin ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, gönüllüleri hudut kapısında karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - MUĞLA

