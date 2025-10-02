Gazze'ye Yardım Gönderen Gönüllüler Fırtınaya Yakalandı

Gazze'ye yardım ve destek amacıyla yola çıkan ve fırtınaya yakalanıp yardım talebinde bulunan 7 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan bir grup gönüllü, olumsuz hava şartları ve teknenin motorundaki arıza nedeniyle yardım çağrısı yaptı. 7 kişilik ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılarak Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na getirildi.

Ülkeye giriş işlemlerinin ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, gönüllüleri hudut kapısında karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - MUĞLA