Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 865'e yükseldiğini bildirdi. Ateşkesin ardından İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 7 kişinin cenazesi hastanelere getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 865'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından dün İsrail güçleri bölgede hava saldırıları düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 7 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiği, cenazelerden 3'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1'inin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 3'ünün ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 865'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 670'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ise ölenlerin sayısının 236, enkaz altından çıkarılanların sayısının 502, yaralı sayısının da 600 olduğunu bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
