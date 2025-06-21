Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 202 Can Kaybı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 202 kişinin hayatını kaybettiği, bin 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybını 55 bin 908'e yükseltti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 202 can kaybı kayıtlara geçerken, bin 37 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nde 202 can kaybının kayıtlara geçtiği, bin 37 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 599 Filistinlinin öldürüldüğü, 19 bin 97 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 55 bin 908'e, yaralı sayısının da 130 bin 138'e yükseldiği ifade edildi.

Sözde yardım bölgelerinde can kaybı artıyor

İsrail'in sözde yardım noktalarına saldırılarının da sürdüğü, yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana toplam can kaybının 450'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 466'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.