İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 202 can kaybı kayıtlara geçerken, bin 37 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde Gazze Şeridi'nde 202 can kaybının kayıtlara geçtiği, bin 37 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 5 bin 599 Filistinlinin öldürüldüğü, 19 bin 97 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 55 bin 908'e, yaralı sayısının da 130 bin 138'e yükseldiği ifade edildi.

Sözde yardım bölgelerinde can kaybı artıyor

İsrail'in sözde yardım noktalarına saldırılarının da sürdüğü, yardım dağıtımı için belirlenen bölgelerde 27 Mayıs'tan bu yana toplam can kaybının 450'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 466'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE