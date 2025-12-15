Haberler

Gazze'de şiddetli yağış: Filistinlilerin çadırları su altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları sular altında bıraktı. Kış mevsiminin gelmesiyle barınma ihtiyacı daha da kritik bir hal alıyor.

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin gelmesi ile yağışlar başladı. Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı. İnsani koşulların yağmur ile daha da kötüleştiği Gazze'de, barınma ihtiyacı gün geçtikçe daha kritik bir hal alıyor.

Şiddetli yağış sonucu Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel al-Hawa Mahallesi'nde bir duvarın çadırın üzerine yıkılması sonucu birkaç sivilin yaralandığı bildirildi.

Gazze'yi vuran fırtınada 12 kişi ölmüştü

Gazze Şeridi'ni geçtiğimiz günlerde vuran Byron Fırtınası'nda en az 13 bina yıkılmış, 27 bin çadır su altında kalmıştı. Fırtına nedeniyle 12 Filistinli hayatını kaybetmişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
4-0 kazanılan maçta Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki

4-0 kazanılan maçta F.Bahçe taraftarından Tedesco'ya ilginç tepki
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
title