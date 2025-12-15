Gazze'de şiddetli yağış: Filistinlilerin çadırları su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin gelmesi ile yağışlar başladı. Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı. İnsani koşulların yağmur ile daha da kötüleştiği Gazze'de, barınma ihtiyacı gün geçtikçe daha kritik bir hal alıyor.

Şiddetli yağış sonucu Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel al-Hawa Mahallesi'nde bir duvarın çadırın üzerine yıkılması sonucu birkaç sivilin yaralandığı bildirildi.

Gazze'yi vuran fırtınada 12 kişi ölmüştü

Gazze Şeridi'ni geçtiğimiz günlerde vuran Byron Fırtınası'nda en az 13 bina yıkılmış, 27 bin çadır su altında kalmıştı. Fırtına nedeniyle 12 Filistinli hayatını kaybetmişti. - GAZZE ŞERİDİ