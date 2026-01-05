Haberler

Gazze'de can kaybı 71 bin 388'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki son duruma dair açıklamada bulunarak, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 388 olduğunu duyurdu. 24 saat içinde ateşkes anlaşmasına rağmen 2 sivil daha hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 2 yeni cenaze getirilirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 71 bin 388'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 2 sivilin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 422'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 684'e, yaralı sayısının da bin 189'a yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 388'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 269'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
