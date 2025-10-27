Haberler

Gazze Şeridi'nde Kayıp Esirlerin Cenazeleri İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Gazze Şeridi'nde Kayıp Esirlerin Cenazeleri İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
Güncelleme:
Mısır'ın gönderdiği ekipmanlarla Gazze'de yıkıntılar arasında kaybolan esirlerin cenazeleri için arama çalışmaları hız kazandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminde esirlerin kaybolduğu bölgelerdeki aramalar devam ediyor.

İsrail saldırılarında yerle bir olan Gazze Şeridi'nde yıkıntılar arasında kaybolan esirlerin cenazelerini bulmak için yürütülen arama çalışmaları, Mısır'ın gönderdiği araç ve ekipmanlarla yeniden hız kazandı.

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes geçerliliğini koruyor. Esir takasının sürdüğü ateşkes döneminde, Gazze Şeridi'nde tutulan bazı esirlerin, İsrail bombardımanında yok olan bölgelerde kaybolduğu bildiriliyor. Saldırılar sonucunda yerle bir olan bölgede izine ulaşılamayan esirleri arama çalışmaları gerekli ekipman eksikliği ve İsrail'in uzman ekiplerin yardımına izin vermemesi nedeniyle duraklarken, Mısır'dan yardım eli uzandı. Filistinli kaynaklar, Mısır'a ait araç ve ekipmanların katılımıyla yıkıntılar arasındaki arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kaynaklar, kazı çalışmalarının, kayıp esirlerin cesetlerinin bulunduğuna inanılan güneydeki Han Yunus'un kuzeyindeki Hamad Kuleleri bölgesini de kapsadığını söyledi.

Mısır'a ait ağır ekipman sevkiyatının cumartesi akşamı Gazze Şeridi'ne ulaştığı öğrenildi.

Vance uyarmıştı

Taraflar arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, 20 canlı esir ile 15 esirin cenazesi İsrail'e iade edilmişti. İsrail, 13 esirin cesetlerinin hala kayıp olduğunu savunuyor.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, geçtiğimiz hafta İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, esirlerin cenazelerinin Gazze'den çıkarılmasının "bir gecede gerçekleşmeyeceğini" belirtmişti. Vance, "Bu esirlerin bazıları binlerce kilo enkaz altında gömülü. Bazı esirlerin nerede olduğu ise hiç kimse tarafından bilinmiyor. Bu, onlara ulaşamaya çalışmayacağız ya da bunu başaramayacağız anlamına gelmez. Bu, sadece biraz sabırlı olmamız gerektiği anlamında geliyor. Bu biraz zaman alacak" demişti. - GAZZE

