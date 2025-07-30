Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: Can Kaybı 60 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 104 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 138'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 399 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden 1'inin cansız bedeninin arama-kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarıldığını ifade eden Bakanlık, "Birçok kurban hala enkaz altında ve ekipler şu ana kadar onlara ulaşamadı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 8 bin 970'e, yaralı sayısı 34 bin 228'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 138'e, yaralı sayısı ise 146 bin 269'a ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 239'a çıktı

Bakanlık, son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 195 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 239'a, yaralananların sayısı 8 bin 152'ye yükseldi.

Açlıktan ölenlerin sayısı 154'e yükseldi

Bakanlık, son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiğini aktardı. - GAZZE