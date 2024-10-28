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Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: Can kaybı 43 Bin'i Geçti

Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırıları: Can kaybı 43 Bin'i Geçti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 388 gündür süren yoğun saldırıları sonucunda 43 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Son 48 saatte yapılan saldırılarda 96 Filistinli yaşamını yitirirken, 277 kişi de yaralandı.

İsrail'in 388 gündür yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 20'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 388 gündür devam ediyor. Bölgede soykırım faaliyeti yürüten İsrail ordusu, sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 96 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 277 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği bildirildi.

İsrail, 100 Filistinliyi tutukladı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi'nde 1 çocuk doktoru dışında tüm sağlık personelini tutukladığını açıkladı. Açıklamada, "Bakanlık, uluslararası kuruluşlara hastaneye hızlı bir şekilde cerrahi sağlık ekipleri göndermeleri çağrısında bulunmaktadır" denildi. İsrail Savunma Kuvvetleri ise 100 Filistinlinin tutuklandığını bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Orta Doğu Filistin Politika 3-sayfa İsrail Dünya gazze

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