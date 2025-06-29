Gazze Şeridi'nde İsrail Bombardımanında Can Kaybı 56 Bin 500'e Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 56 bin 500'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 88 sivilin cansız bedeninin ve 365 yaralının ulaştığı, cenazelerden 2'sinin daha önceki saldırılarda oluşan enkazlardan çıkarıldığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 6 bin 175 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 378 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 56 bin 500'e, 133 bin 419'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE