Gazze Şeridi'nde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 62 Bine Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 895'e, yaralı sayısı 158 bin 927'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 sivilin cansız bedeni ile 298 yaralının getirildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 50 Filistinlinin öldürüldüğünü, 46 bin 886 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 62 bin 895'e, yaralı sayısının 158 bin 927'ye yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım noktalarında ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yardım noktalarındaki sivillere ateş açması sonucu son 24 saat içinde 18 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 106 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 158'a, yaralı sayısı ise 15 bin 843'e yükseldi" denildi.

Son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivil açlıktan hayatını kaybetti

Bakanlığın açıklamasında son 24 saatte 2'si çocuk 10 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği de aktarıldı. Elde edilen son verilerle birlikte Gazze Şeridi'nde İsrail'in bölgeye gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda meydana gelen açlık ve yetersiz beslenme sorunlarından hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 119'u çocuk olmak üzere 313'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE