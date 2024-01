Gazze Şeridi'nde Günlük Can Kaybı Diğer Büyük Çatışmalardan Daha Fazla

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam, Gazze Şeridi'ndeki günlük can kaybının ortalama 250 olduğunu belirterek, bunun 21. yüzyıldaki tüm büyük çatışmalardaki günlük can kaybı ortalamasından daha fazla olduğu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 97'nci günde devam ederken, İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Oxfam, Gazze Şeridi'ndeki can kaybını 21. yüzyıldaki diğer büyük çatışmalar ile karşılaştırdı. Oxfam, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki günlük can kaybının ortalama 250 olduğunu belirterek, "İsrail ordusu günde ortalama 250 Filistinliyi öldürüyor, bu da son yıllardaki diğer büyük çatışmalardaki günlük ölü sayısının çok üstünde" ifadelerini kullandı.

Oxfam, 21. yüzyılın başından itibaren farklı bölgelerde yaşanan büyük çatışmalardaki günlük ortalama can kaybı istatistiklerini paylaşarak, can kaybının günlük ortalama Suriye'de 96,5, Sudan'da 51,6, Irak'ta 50,8, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da 23,8 ve Yemen'de 15,8 olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistinlilerin hayatlarının açlık, hastalıklar ve soğuğun yanı sıra İsrail bombardımanları nedeniyle risk altında olduğu belirtilen Oxfam, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan gıdanın sadece yüzde 10'unun bölgeye girebildiği dikkat çekti.

Gazze'de can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 23 bin 469 kişi hayatının kaybetti, 59 bin 604 kişi de yaralandı. - OXFORD