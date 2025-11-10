Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 69 Bin 179'a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 3 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 69 bin 179'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından arama çalışmaları sürerken, buna bağlı olarak can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 3 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucunda öldüğü, birinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise daha önceki saldırılardan aldığı yaraları nedeniyle öldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 244, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının 529, yaralı sayısının da 622 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 179'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 693'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bugün 15 mahkum cenazesini teslim ettiği, böylece teslim alınan toplam cenaze sayısının 315'e ulaştığı bildirildi. - GAZZE