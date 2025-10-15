Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 67 Bin 938'e Yükseldi

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 25 can kaybının kayıtlara geçmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 938'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde cuma günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte hastanelere 25 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 16'sının daha önceki saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu ve cansız bedenlerinin son 24 saatte enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 938'e, yaralı sayısı ise 170 bin 169'a yükseldi.

İsrail'den 45 kimliği belirsiz cansız bedenin alındığı, ancak henüz toplam can kaybı sayısına eklenmediği vurgulandı. - GAZZE