Haberler

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 67 Bin 938'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de ateşkese rağmen can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı 170 bin 169'a ulaştı.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 25 can kaybının kayıtlara geçmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 938'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde cuma günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte hastanelere 25 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 16'sının daha önceki saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu ve cansız bedenlerinin son 24 saatte enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 35 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 938'e, yaralı sayısı ise 170 bin 169'a yükseldi.

İsrail'den 45 kimliği belirsiz cansız bedenin alındığı, ancak henüz toplam can kaybı sayısına eklenmediği vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.